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Шоу-бизнес
Совет да любовь! Бросившая больного старика Кончаловского Высоцкая вновь надела свадебное платье

Совет да любовь! Бросившая больного старика Кончаловского Высоцкая вновь надела свадебное платье

Юлия Высоцкая выскочила замуж за Андрея Кончаловского, когда ей было 25 лет, а ему – 61!
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И вот теперь артистка вновь надела свадебное платье. В личном блоге знаменитость показала видео, на котором бежит в белом одеянии по лестнице, а за спиной у нее развевается легкая фата до пола. Юлия Высоцкая лукаво улыбается и выглядит очень счастливой. Как говорится, совет да любовь!

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Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

 Андрей Сергеевич Кончаловский

Андрей Сергеевич Кончаловский режиссер

Впрочем, несмотря на то что некоторые тут же выдали звезду замуж, белый наряд на самом деле значит лишь то, что Высоцкая отправилась на гастроли со спектаклем "Укрощение строптивой". В одной из сцен героиня появляется в шикарном атласном платье в стиле 20-х годов.

Несколько дней назад Юлия Высоцкая рассказала, что уехала в Санкт-Петербург. Жители Северной столицы смогли оценить спектакль с участием супруги Андрея Кончаловского. Некоторые подумали: неужели актриса бросила больного старика дома? Но нет, как оказалось, режиссер также присутствовал на спектакле и даже вышел на поклоны к залу.

Напомним, не так давно актриса рассказывала, что из-за болезни Андрея Кончаловского (проблемы с коленями) ей пришлось попрощаться с любимым видом спорта. Зато она открыла для себя другой – скандинавскую ходьбу, которой может заниматься вместе с супругом. Стоит отметить, что пару считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Расстроить отношения не получилось даже трагедии, которая случилась с их общей дочерью.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 ноября 2022, 13:24 Источник: Соцсети • Требует проверки
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