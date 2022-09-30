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Шоу-бизнес
Спасти брак с Кончаловским: изможденная Высоцкая тает на глазах у мужа

Спасти брак с Кончаловским: изможденная Высоцкая тает на глазах у мужа

Поклонники Юлии Высоцкой были шокированы ее видом.
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Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая ведет довольно активный образ жизни, она открыта для поклонников и всегда делится в социальных сетях новыми снимками. Пока многие звезды отечественный сцены распространяют негативные мысли, комментируя политические события, актриса театра и кино продолжает изучать позитив на свою аудиторию.

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 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Однако в личной жизни у знаменитой телеведущей не все так позитивно. Ей приходится много работать над собой, заниматься спортом, поддерживать здоровый образ жизни и параллельно ухаживать за супругом, Народным артистом РСФСР Андреем Кончаловским, здоровье которого оставляет желать лучшего.

Недавно на активности Юлии Высоцкой негативно отреагировала светский блогер Лена Миро. Она намекнула, мол, артистка делает все возможно, чтобы спасти брак с именитым мужем. Об этом сообщали "Дни.ру". По словам блогера, актрисе было бы обидно к 50 годам получить свидетельство о расторжении брака.

Каковы реальные мотивы 49-летней телеведущей, сказать сложно, однако она в очередной раз предстала перед поклонниками в изможденном состоянии. Артистка поделилась снимком в социальных сетях.

Юлия Высоцкая была запечатлена в черном спортивном костюме во время изнурительных занятий. Обтягивающая одежда выдавала ее худобу. Кто-то из комментаторов заметил, что женщина буквально тает на глазах.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2022, 13:28 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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