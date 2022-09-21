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Шоу-бизнес
"Задержка": с посетившей криосауну замороженной Высоцкой случилось чудо

"Задержка": с посетившей криосауну замороженной Высоцкой случилось чудо

Юлия Высоцкая не щадит себя в стремлении быть вечно молодой и красивой.
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В последнее время российская телеведущая и автор кулинарных книг и шоу Юлия Высоцкая много экспериментирует с процедурами омоложения. Жена режиссера Андрея Кончаловского делала биоревитализацию и аппаратное подтягивание кожи лица. Кроме того, Высоцкая удаляла пигментацию на коже при помощи лазера, но результат оказался недостаточным.

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 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Недавно Юлия Высоцкая призналась, что любит посетить криосауну, в которой экстремально низкая температура до минус 110 градусов. 49-летняя звезда рассказывала, что это совершенно удивительный опыт для нее, который оказывает отличное воздействие на организм. Однако поклонники всерьез обеспокоены таким увлечением.

Да и медики считают, что Юлия Высоцкая подвергает себя большому риску. Оказывается, такие увлечения экстремальным омоложением могут иметь тяжкие последствия для здоровья.

По словам врача Ирины Котовой, если косметологические процедуры делать без меры, то можно всерьез навредить себе. Более того, если ведущая решит вкалывать подкожные филлеры, это точно обойдется ей дорого с точки зрения здоровья. Ведь такая процедура подходит далеко не каждому и иметь долгосрочные негативные подходит.

"Это может сказаться негативно: человек перестанет выглядеть на свой возраст. Возможные проблемы — это отечность, задержка жира", – рассказала медик в разговоре с сайтом PopCornNews.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2022, 15:18 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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