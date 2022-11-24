"Все закончилось": Измотанная Подольская бросила ставшего инвалидом Преснякова

Владимир Пресняков раскрыл подробности ухода Натальи Подольской.

На днях у сплетников появился новый повод пошептаться о о разводе звездных супругов. Неожиданно Наталья Подольская, собрав вещи и взяв детей, улетела за границу. При этом Владимира Преснякова с собой не взяла.

Очевидно, что многие задумались, а нет ли проблем в звездном браке? Неурядицы, как оказалось, были, но они не связаны с отношениями. Накануне музыкант вышел в свет, пока его возлюбленная нежится под солнцем в ОАЭ. В очередной раз он решил поставить точку в сплетнях о разводе и заявил, что все у него с Натальей Подольской хорошо.

Что же касается ее отъезда, то, как оказалось, в отпуск Владимир Пресняков не полетел из-за рекомендаций врачей, которые запретили ему находиться в тепле. При этом рыжеволосая певица тоже упомянула в своем микроблоге о проблемах со здоровьем мужа: мол, от отдыха он отказался из-за осложнений после коронавируса.

Подробности пара не раскрывает, но ранее сам музыкант признавался, что очень тяжело перенес болезнь и на мгновение буквально стал немощным.

"Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме, где Туся, Артемий и маленький ребенок", – рассуждал артист, благодаря за свое выздоровление Наталью Подольскую.

Получается, что в столь сложный период певица бросила своего благоверного, но он обиду на нее не таит. Музыкант, наоборот, рад, что его жена отдыхает, ведь она пережила изматывающие тренировки ради "Ледникового периода".

"Слава Богу, что это все закончилось", – сказал журналистам Владимир Пресняков.

