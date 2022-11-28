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Шоу-бизнес
Раздели догола: попавшаяся на удочку мошенников Кудрявцева разрыдалась у всех на виду

Раздели догола: попавшаяся на удочку мошенников Кудрявцева разрыдалась у всех на виду

Лера Кудрявцева призналась в страшной ситуации: ее ограбили средь бела дня. Телеведущая ехала на работу.
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На телевидении творится настоящий круговорот интервью: то звезды приглашают персонажей на свои шоу, то – сами ходят в гости. Таким образом поступают для наращивания медийности почти все звезды, в том числе и Лера Кудрявцева.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

На днях она стала гостьей студии "Ты не поверишь", где была затронута тема телефонного мошенничества. Своими историями на свой счет поделились певица Настя Крайнова, у матери которую аферисты выманили 700 тысяч рублей, актер Валерий Николаев, кого незнакомцы пытались увезти на машине в неизвестном направлении.

К сожалению, было чем поделиться на этот счет и молодой маме Лере Кудрявцевой. Ей написала знакомая, проживающая в США и попросила в долг крупную сумму денег, якобы для того, чтобы закрыть "некий важный вопрос в России". Лера, торопившаяся в тот момент по делам, не стала долго думать и сразу отправила сумму по требуемым реквизитам. Лишь спустя время телеведущая поняла, что долг никто возвращать не собирается, и осознала свою ошибку, с ужасом признав, что в момент совершения банковской операции была "как в тумане".

"Взяла и перевела 180 тысяч. Я — лох", – буквально разрыдалась у всех на виду выбитая из колеи Лера Кудрявцева.

Ситуация, надо признать, действительно печальная, но, если постараться, можно найти и что-то положительное: эти деньги у попавшейся на удочку мошенников Леры Кудрявцевой не последние, поэтому телефонные мошенники не раздели телеведущую догола.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Лера Кудрявцева. Фото: телеграм-канал lerakudryavtseva
Автор: 28 ноября 2022, 12:20 Источник: НТВ, "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
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