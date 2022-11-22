"Развод": безутешная Кудрявцева вывалила всю правду о расставании

51-летняя Лера Кудрявцева оказалась в весьма неприятной ситуации. Телеведущая и звезда Премии МУЗ-ТВ оказалась вовлечена в серьезный скандал — она стала жертвой мошенников, сообщает Пятый канал.
Изначально, звездная блондинка не хотела рассказывать детали, пишут ОСН Медиа. Теперь, чтобы уберечь своих поклонников, она все-таки решилась и вывалила всю правду о расставании с крупной суммой.
"Короче содержание моего развода быстренько расскажу, чтобы вы понимали, что бывает и такое", — с такими словами Лера Кудрявцева вышла к подписчикам в блоге. Сама себя телеведущая назвала "лохом года", цитирует Леру РИА ФАН.
В одном из мессенджеров Лере пришло сообщение с американского номера. Злоумышленники представились давней подругой, некой Наташей. Ведущая говорит, что у нее действительно есть такая знакомая из Америки. "Наташа" попросила Леру Кудрявцеву помочь решить вопрос с российскими рублями, так как из другой страны сейчас это делать сложно. В результате, блондинка перевела на неизвестную карту целых 180 тысяч рублей.
"Они берут просто телефоны и что-то там как-то делают… Я в этом не разбираюсь", — с грустью сообщает безутешная Лера Кудрявцева.