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Коронавирус
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com Певица Валерия. Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press/ Globallookpress.com Бедрос Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Гоша Куценко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Певица Слава. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Диана Арбенина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com Диана Гурцкая. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Страшная пандемия коронавируса началась в 2020 году и до сих пор не отпускает жителей планеты. Поначалу инфицированные звезды воспринимали недуг как повод для медийного шума вокруг себя. Однако вскоре оказалось, что каждое заражение ковидом мощно бьет по всем системам организма, и вполне вероятно, что на третий-пятый раз человек может умереть.
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Вирус атакует снова и снова, не оставляя в стороне даже тех, кто уже болел COVID-19 и выработал иммунитет. "Дни.ру" решили вспомнить, кого из звезд уже дважды сразил коронавирус.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

Первый раз Лера Кудрявцева подхватила вирус еще в 2020 году. Спустя полтора года сценарий повторился. Летом 2022 года во время отпуска ведущая почувствовала ухудшение состояния. Так, Лере пришлось провести отпуск на балконе из-за вынужденного карантина.

Певица Валерия

Певица Валерия. Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press/ Globallookpress.com

Что в первый, что во второй раз коронавирус прошел у певицы Валерии в легкой форме. Главная проблема, с которой столкнулась певица, — это пропавший голос. Из-за вируса артистке даже пришлось перенести несколько концертов.

Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

90-летний эстрадный певец Бедрос Киркоров тяжело перенес коронавирус. С детства у артиста слабые легкие, а к возрасту стало сдавать и сердце. К счастью, после госпитализации мужчина восстановился и присутствовал на юбилейном концерте сына — Филиппа Киркорова.

Гоша Куценко

Гоша Куценко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Гоше Куценко "повезло" — первый коронавирус он перенес еще до всеобщего карантина. Но вирус решил вернуться, и в октябре 2020 года актер вновь отправился на самоизоляцию. Болезнь не причинила вреда Куценко, но мощно скорректировала гастрольный график.

Певица Слава

Певица Слава. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Однажды во время концерта певица Слава стала подозрительно запинаться в словах и не могла произнести предложение корректно. Позже, артистка объяснила зрителям — это все последствия двойного коронавируса. Поклонники поддержали Славу и поделились своими историями о перенесенном недуге.

Диана Арбенина

Диана Арбенина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

Певица и автор текстов Диана Арбенина узнала о взаимодействии с коронавирусом не своевременно. Артистка сдала кровь на антитела, и оказалось, что она уже перенесла болезнь. Сдав кровь повторно, количество антител выросло. Это говорит о повторном заболевании. Сама Диана Арбенина признается, что никаких симптомов не чувствовала, но столкнулась с побочными эффектами — мигренью и ослаблением связок.

Диана Гурцкая

Диана Гурцкая. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

Диане Гурцкая коронавирус дался не просто. Потеря обоняния и вкуса для незрячего человека — большой стресс, но, как ни странно, певица отказалась от госпитализации. По признанию знаменитости, болезнь оба раза проходила в легкой форме, а сама она быстро шла на поправку.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Лера Кудрявцева. Фото: Juliya Khanina/ Russian Look/ globallookpress.com
10 октября 2022, 02:11 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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