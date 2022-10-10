Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Страшная пандемия коронавируса началась в 2020 году и до сих пор не отпускает жителей планеты. Поначалу инфицированные звезды воспринимали недуг как повод для медийного шума вокруг себя. Однако вскоре оказалось, что каждое заражение ковидом мощно бьет по всем системам организма, и вполне вероятно, что на третий-пятый раз человек может умереть.

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