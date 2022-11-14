Полная неизвестность: Узнавший о болезни дочери молодой муж отвернулся от Кудрявцевой

В последнее время ходило много слухов об отношениях Леры Кудрявцевой с мужем.

Злые языки шептались о том, что пара, якобы, находится на грани развода: супруги довольно редко выходили в свет, да и артистка, по мнению поклонников, выглядела очень печальной. Журналистка Алена Жигалова тогда призывала отстать от Леры Кудрявцевой и доверить ей самостоятельно решить, выносить проблемы в отношениях с мужем на публику или нет.

Накануне знаменитая блондинка опубликовала в своем микроблоге новый ролик, чем поставила точку в слухах о неурядицах в своем браке. В кадре она лежит на своем молодом супруге Игоре Макарове, а на фоне – шум от телевизора. Вот такой милый семейный вечер показала теледива своим подписчикам.

Однако, смотря этот ролик, поклонники услышали об одной проблеме, о которой, кажется, муж Леры Кудрявцевой и сам недавно узнал. Судя по всему, речь в диалоге супругов шла об их общей 4-летней дочери, которая, видимо, не здорова. "Машка болеет? Завтра пойдут они гулять?" – поинтересовался у жены Игорь Макаров. Блондинка ответила благоверному, что не знает, и продолжила съемку дальше.

В какой-то момент ведущая в шутку заметила, что на видео нос спортсмена кажется большим. А он в ответ сурово посмотрел в камеру и с недовольным лицом отвернулся от возлюбленной. Короткий ролик наверняка дал понять поклонникам, что в семье Леры Кудрявцевой царит гармония, а разводиться со своим молодым супругом она точно не собирается.