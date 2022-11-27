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Шоу-бизнес
"Пальцем деланная": выгибающегося в нечеловеческих воплях сына-фрика Яковлевой лишили глаза

"Пальцем деланная": выгибающегося в нечеловеческих воплях сына-фрика Яковлевой лишили глаза

Сын Елены Яковлевой записал хоум видео, на котором корчился в агонии, желая достичь результата, но так и не смог... Как жаль!
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Сын Елены Яковлевой регулярно поражает общественность своими выходками: то покажет свой упругий бугорок в штанах, то вгонит под кожу несколько игл, а затем притащит домой лохматую девицу. Казалось бы, тех, кто следит за жизнью Дениса Шальных, уже ничем не удивишь, однако же нет!

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Вчера сын-фрик, как называют его многие из-за обилия татуировок, Елены Яковлевой записал хоум-видео. Даже несколько! Четыре коротких ролика опубликовал Денис Шальных на страничке в социальной сети. На них мужчина, выгибающийся в нечеловеческих воплях, трогает себя и матерится: причиной стало то, что какие-то мелочи постоянно отвлекали его и мешали достичь результата. К сожалению, последнее видео оборвалось на полукрике, поэтому фолловеры так и не узнали, получилось ли у мужчины закончить начатое...

"Пальцем деланная! Тьфу!" – выплюнул из себя донельзя раздраженный сын Елены Яковлевой.

Чем же занимался Денис Шальных? Сюрпризом для некоторых могло стать то, что он некоторое время назад начал петь в музыкальной группе и теперь много времени уделяет тренировке своих вокальных данных. Он выбрал для себя столь "гроул", свойственный таким жанрам как дэт-метал и дэткор.

Прогрессом Денис хочет делиться со своими подписчиками, поэтому и записывает видео. К сожалению, у него, судя по всему, не так много опыта в использовании музыкального оборудования, поэтому не все получается гладко с первого раза. Именно технические заминки и вынуждают Дениса Шальных так обильно изрыгать из себя проклятия.

К счастью сын Елены Яковлевой находится в студии, поэтому его яростные вопли не услышат соседи. Свет в помещении, к слову, приглушенный, из-за чего монитор, отражающийся в очках Дениса Шальных, будто лишил его правого глаза. Но хорошо, что это лишь иллюзия!


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 ноября 2022, 12:08 Источник: VK.com, страница Дениса Шальных ✓ Надежный источник
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