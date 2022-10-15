Синюшный сын-фрик Яковлевой показал содержимое штанов: Внушительные размеры

Денис Шальных при всей своей необычной внешности ведет здоровый образ жизни: не курит, не пьет, ходит в качалку. Именно походы в спортзал помогли ему изменить у публики мнение о его личности. Раньше хейтеры проходились по нему жестко: жалели его мать, у которой, по их словам, вырос сын-фрик, а самого Дениса подозревали во вредных привычках. Теперь же каждый второй называет Апполоном, а девушки мечтают получить его номер телефона.
Сыграло в этом роль и признание Дениса Шальных: "Не употребляю алкоголь, не курю и вообще ничего не употребляю." Правдивость слов подтвердила тогда и его знаменитая мать Елена Яковлева: заявила, что пусть сын и выглядит необычно, вредные увлечения ему чужды.
Отношений в данный момент у Дениса Шальных нет, хоть недавно он и показывал на своей странице новую девушку. Поэтому сосредоточен он сейчас исключительно на внешнем преображении. Пережил несколько сеансов лазерного удаления тату: хочет избавиться от неудачных татуировок, которые со временем сменили цвет на синюшный.
Все свободное время Денис Шальных, как и прежде, отдает спорту, чем не может не похвастаться в соцсети: вчера показал еще более внушительные размеры тела. Чтобы продемонстрировать свои накаченные формы сын Елены Яковлевой разделся до одних трусов. Показал, иными словами, содержимое штанов, которое долго прятал: огромные ноги мужчины покрыты татуировками, которые он еще не показывал.