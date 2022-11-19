Фу! Распустившийся сын-фрик Яковлевой сунул под нос незнакомцам упругий бугорок в штанах

Наследник Елены Яковлевой порой ведет себя провокационно.

Единственный сын актрисы воспитывался свободно: звездная мама неоднократно говорила, что принимает своего ребенка таким, какой он есть. А молодой человек, меж тем, выбрал довольно необычный способ самовыражения.

Еще в подростковом возрасте Денис Шальных начал покрывать свое тело татуировками и постепенно дошел до лица. На самой видимой части тела парень набил несколько надписей и... гроб. Похоронный атрибут особенно сильно беспокоил Елену Яковлеву, и она время от времени просила сына избавиться от "партака". Наконец парень прислушался к родительнице и начал сводить тату, однако это процесс небыстрый.

Впрочем, помимо увлечения татуировками, Денис Шальных занимается доведением собственного тела до идеала. Парень качает мышечную массу и время от времени делится успехами с подписчиками своей страницы в соцсетях. При этом он совершенно не беспокоится по поводу того, в чем показаться перед незнакомцами.

На этот раз распустившийся фриковатый сын Елены Яковлевой опубликовал снимки, на которых запечатлен не то в трусах, не то в штанах. Парень, по сути, ткнул всех носом в упругий бугорок, ведь под тонкой тканью легко угадываются очертания полового органа. В Сети у некоторых поклонников Елены Яковлевой реакция на подобные выходки ее сына только одна: фу!