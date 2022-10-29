Разжиревший до 300 кг сын Сафронова против вздутого пузырями сына Яковлевой: кто кого?

Сыновья Елены Яковлевой и Никаса Сафронова имеют много общего, хотя внешне совсем не похожи. "Дни.ру" решили столкнуть их лбами в шуточном поединке. Итак, Денис Шальных против Луки Затравкина, поехали!

Сын Елены Яковлевой с головой ударился в бодибилдинг — он наращивает груду мышц не по дням, а по часам. Сегодня Денис Шальных выглядит по-настоящему огромным. В то же время наследник Никаса Сафронова, Лука Затравкин, не нуждается в тренировках, чтобы казаться человеком больших размеров. Он любит плотно покушать и не отказывает себе в удовольствиях.

Мужчины ровесники, Денис моложе всего на три года, скоро ему исполнится 30 лет. Оба не женаты и резво набирают вес, доходя до крайностей. В Сети сплетничают, что сын актрисы вздулся пузырями из мускулов, а сын художника раздобрел до аномальных параметров.

Недавно наследник Елены Яковлевой поправился до 116 кг на рисовой диете. Фигуру он гордо продемонстрировал в личном блоге, вызвав массу эмоций у поклонников. И если одни с восторгом восприняли результат кропотливого труда, то другие всерьез обеспокоились состоянием организма молодого красавца.

Ну а Лука Затравкин не нуждается в одобрении общества. Напротив, он видит в своей полноте только плюсы, хотя позорное прозвище "толстяк" давно за ним закрепилось. Летом в СМИ просочилась информация, что наследник Никаса Сафронова стал еще толще, разжирел до 300 кг.

Россияне делятся на два лагеря, рассуждая, кто кого лучше. Некоторые уверены, что Денис Шальных превзошел своего звездного ровесника, поскольку хотя бы стремится выглядеть красивым. Однако не стоит забывать о последствиях болезни, которые сын Елены Яковлевой рискует заработать сомнительными диетами для качков. Пару лет назад хронический геморрой осложнил жизнь мужчины до того, что ему пришлось прижигать задний проход.

Если рассуждать, кто кого превзошел, опираясь на вес, то Лука Затравкин явно лидирует. Он практически в два раза тяжелее соперника. Впрочем, забавного в этом мало, ведь ожирение — это не только лишние килограммы, а еще и колоссальная нагрузка на внутренние органы. Врачи предупреждают: опасность для жизни огромная.

Сыну Елены Яковлевой можно пожелать баланса в тренировках и питании, а сыну Никаса Сафронова — гармонии в пищевых привычках и физической активности. Оценивать двух колоритных холостяков можно бесконечно долго, но "Дни.ру" уверены, что во всем необходима мера. Лучше задуматься о себе. Как говорится, в чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем.