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Шоу-бизнес
Измотанный разводом с Подольской Пресняков предъявил свою любимую женщину: За все благодарю

Измотанный разводом с Подольской Пресняков предъявил свою любимую женщину: За все благодарю

Владимир Пресняков поделился фотографией самой дорогой ему женщины. Спойлер: это не Наталья Подольская.
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Слухи про развод Владимира Преснякова и Натальи Подольской появились полгода назад после того, Наталья в одиночестве посетила одно из столичных мероприятий. Хейтеры с тех пор ищут любой повод, любую зацепку, лишь бы удостовериться: в семье действительно есть проблемы.

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Владимир Владимирович Пресняков Певец

 Елена Петровна Преснякова (Кобзева)

Елена Петровна Преснякова (Кобзева) певица

Для кого-то таким доказательством стало отсутствие комментариев со стороны семьи Преснякова и Подольской, для кого-то – попавшее в сеть видео, на котором пара ссорится. Особо рьяные даже добились от одного из психологов заявления: ссоры такого характера могут действительно привести к разводу.

Пресняков, измученный бесконечными слухами о разводе, даже тяжело заболел и, поправившись, сказал, что многое переосмыслил. Теперь семья для него всегда будет на первом месте и он изо всех сил стараться на благо своих близких. В продолжение своих слов Владимир предъявил подписчикам свою любимую женщину.

На странице личного блога Владимира Преснякова появилась Елена Преснякова, мама певца. Для публикации нашелся отличный повод: женщина отмечает сегодня свое 76-летие. Фотографию родительницы Владимир Пресняков сопроводил проникновенным текстом.

"Светись всегда, улыбайся, шути, как только ты умеешь, будь радостной и счастливой. Пусть ничто не омрачает твоей жизни! И конечно, будь здорова! Спасибо тебе за все!" – трогательно обратился к матери Владимир Пресняков.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Владимир Пресняков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2022, 17:43 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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