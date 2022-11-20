"Да, я в отношениях": влюбленная Лолита подтвердила новый роман

Если верить Интернету, Лолита официально выходила замуж пять раз. Хотя сама она это не подтверждает – уверяет, что с ее штампами в паспорте все обстоит иначе. Ее последние – довольно драматичные! – отношения закончились два года назад. Но сегодня певица снова влюблена и любима.

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