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Шоу-бизнес
"Алла Борисовна, спасибо, что ушли на пенсию!": Лолита обратилась к уехавшей из России Пугачевой

"Алла Борисовна, спасибо, что ушли на пенсию!": Лолита обратилась к уехавшей из России Пугачевой

Выступать в ноябре, когда она отмечает день рождения, в петербургском БКЗ "Октябрьский", для Лолиты – давняя традиция. Нарушила она ее только однажды – в 2020-м. Тогда ее, да и всех артистов, концерты перенеслись из-за пандемии. А в 2022-м никакие внешние обстоятельства не помешали певице выйти на одну из лучших сцен страны, чтобы доказать: в 59 лет она остается моложе, интереснее, ярче, свободнее многих коллег по сцене.
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Коллег этих, впрочем, как пошутила Лолита со сцены, осталось мало. "Как почистили шоу-бизнес, – удивляется Лолита. – Осталась только я да Гриша Лепс – и он нарасхват". Певица одну из композиций даже исполнила в фирменной блюзовой – с хрипотцой в голосе – манере Лепса, чем вызвала восторг зала.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Еще одно музыкальное приношение она сделала Алле Пугачевой, представив оригинальное прочтение романса на стихи Цветаевой "Уж сколько их упало в эту бездну". Марина Ивановна написала его в декабре 1913 года, Песню с этими словами Алла Борисовна выпустила в 1988-м. Многие музыковеды и поклонники творчества Примадонна считают этот "Реквием" шедевром в репертуаре артистки. Лолита Марковна же добавила романсу надрыва, прожив на сцене каждое слово и доказав, что она не только певица и клоунесса, но еще и мощная драматическая актриса.

Многому, конечно, она научилась у Алла Пугачевой. И сегодня, когда Примадонна с семьей живет в Израиле, именно Лолита кажется ее наследницей на сцене. Кстати, с Лолитой уже много лет работает бас-гитарист Анатолий Куликов – автор хита Пугачевой "А я в воду войду". Он начинал в группе "Хамелеон", потом ушел к Примадонне. А когда та прекратила выступать, ушел к Лолите. "Дорогая, любимая, гениальная актриса Алла Борисовна, спасибо, что вы все-таки ушли на пенсию и оставили мне Толика" – обратилась Лолита со сцены "Октябрьского" к уехавшей на Землю обетованную Пугачевой.

В последние дни много писали и про четвертого мужа Примадонны – Филиппа Киркорова.55-летний король российской эстрады в Алма-Ате вышел на сцену в капроновом лонгсливе и лосинах поверх черных трусов. "Недавно Филипп у меня одолжил комбинезон", – сообщила со сцены в Питере Лолита. И действительно, нашумевший наряд Киркорова был очень похож на тот, в котором Лолита летом 2017-го выступала на закрытии фестиваля "Жара" в Баку. Ведущий Максим Галкин тогда онемел вместе со зрителями. А Лолита пояснила: "Максим, твоя жена в последнее время так похудела, что, кажется, все убывшее с нее пристало ко мне. А вообще я хочу остаться последней толстой артисткой на нашей эстраде".

С тех пор утекло много воды. И певица так похудела, что остается только ахать и завидовать. И в подтверждение своей теперь идеальной формы Милявская скинула платье, оставшись в обтягивающем и подчеркивающем сексуальный изгибы тела комбинезоне. А в середине концерта Лолита переоденется в золотистое платье и выдаст на-гора череду бронебойных хитов, где и "Шампанское", и "Титаник", и премьерная "Марлен", которую можно считать этапной в творчестве Лолиты.

Она, конечно, уникальный артист. Так держать зал, с таким юмором относиться к себе, так остроумно отвечать на реплики, казалось бы, интеллигентной питерской публики! Когда какой-то несдержанный в проявлениях любви зритель криком перебивал Лолиту, она тонко осадила его: "Малыш, не кричи, не возбуждай, иначе поставлю тебя в такую позу, что тебе неудобно будет". Зал так и грохнул.

Вообще, это умение и насмешить, и выбить слезу дорогого стоит. Артистов с такой органикой и энергетикой у нас очень мало. Ведь все мнят из себя императоров, принцев, королей. А Лолита ничего не строит, ей чужд пафос.

Она для каждого своя в доску.

И поэтому самая родная и любимая.

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