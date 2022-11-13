"Эта боль бесконечной разлуки": Лолита довела до слез драматичной историей любви

Мы привыкли к Лолите как к "женщине без комплексов" и клоунессе. Но с годами в ней все сильнее появляется мощное драматическое начало. Сценические образы, песни и клипы – певица выглядит в них мудрой, тонкой, с большим жизненным опытом. И поет она сегодня про таких же сильных людей.

В мае 2018-го у Лолиты вышла пластинка "Раневская". "Раз в четыре года, я делаю что-то новое, – говорила тогда исполнительница. – Просто я не пишу песни. Я их записываю, как чужие мысли...". Эти чужие мысли принадлежали Алексею Романоф, который написал к синглу "Раневская" глубокие по смыслу слова и потрясающую музыку. И они оказались очень созвучными тогдашнему состоянию Лолиты. "Остановились часы, в полночь не бьют, // Нет больше друзей которые лгут. // Трагикомедия – выход на бис. // Занавес медленно падает вниз", – пела Лолита, испытавшая так много в жизни.

А весной прошлого года она с коллегами по сцене приняла участие в записи трибьют-альбома "Я – голос ваш" с песнями на стихи Анны Ахматовой. Композиция "Приходи на меня посмотреть" сразу стала хитом и Лолита теперь включает ее в концерты.

Сегодня даже кажется, что нечто автобиографичное 58-летняя Лолита Марковна вкладывает в строчки 23-летней Анны Андреевны: "Приходи на меня посмотреть. // Приходи. Я живая. Мне больно. // Этих рук никому не согреть, // Эти губы сказали: "Довольно!" У Ахматовой было три не самые счастливые брака, Лолита только в официальных браках состояла пять раз. Получается, что описанная поэтессой женская драма близка и понятная певице через столетие.

И вот новая мощная премьера – "Марлен". Образованный слушатель сразу поймет, что речь в песне идет про драматичные отношения актрисы и певицы Марлен Дитрих с писателем Эрихом Марией Ремарком.

85 лет назад, в 1937-м, в Венеции между ними завязался роман, ставший тяжелым и мучительным для обоих. Вскоре Ремарк опишет возлюбленную в книге "Триумфальная арка" в образе Жоан Маду: "Высокие брови, широко поставленные глаза, светлое таинственное лицо. Оно было открытым, и это составляло ее тайну".

Хотя позже в дневнике писатель признавался, что эта женщина, хотя он и считал ее своей музой, "разрушила его жизнь", имея бесконечное число знаменитых любовников и даже любовниц. Ведь когда однажды Ремарк рискнул сделать Дитрих предложение, она ответила, что только что сделала аборт от очередного поклонника.

Писатель не мог самостоятельно справиться с чувствами к Марлен и обратился к психиатру, который поставил ему диагноз "сильная зависимость от любви других людей".

Они написали друг другу сотни писем, но большинство посланий Марлен сожгла ревнивая жена Ремарка Полетт Годар, уже после его смерти, а его письма хранились у Дитрих до конца ее жизни.

И песня Лолиты "Марлен" – это словно бы еще одно письмо актрисы к писателю, которого она переживет на 22 года. "Ты бы мог мною гордиться, // Если б видел мои глаза, // Если б трогал вот эти руки ,// Ты бы новый роман написал. //Ты бы мог мною гордиться, // Если б знал, что я пережила – // Эту боль бесконечной разлуки, //Эту роль, что судьба мне дала", – поет Лолита от имени Марлен к автору роману "На Западном фронте без перемен".

Эта книга про ужасы Первой мировой войны считается самым популярным антивоенным романом ХХ века. И название стало припевом песни того же Алексея Романоф для Лолиты. Но как же оно актуально и сегодня, когда снова мир сошел с ума и кажется, что на западном фронте – без перемен… В 1929 году Ремарк описал жестокость войны с точки зрения 20-летнего солдата. Спустя столетие ничего не поменялось в мире.

"Это первый трек в моей сценической жизни, который наплакан, – признается Лолита. – Все остальное мои любимые авторы всегда писали о своих переживания. Мы с Лешей Романоф очень хотим, чтобы "Марлен" вселяла любовь и надежду, чтобы все слезы остались позади у всех". Но все равно, когда слушаешь эту песню, в горле – ком...

Она получилась глубокой, мощной, сильной. И клип такой же – стильный и лаконичный. Невероятной красоты Лолита предстает в нем в образе Марлен Дитрих. Мужской фрак, шляпа-котелок, развязанный галстук-"бабочка" – перед нам классический портрет голливудской дивы. Мы словно бы оказываемся на съемочной площадке, где софиты, камеры. рельсы...

Примечательно, что клип снят одним дублем – без монтажа и единой склейки. Здесь нет права на ошибку и исправить ничего нельзя – все как в жизни. А продолжительные аплодисменты в конце видео – они и Марлен, и Ремарку, и, конечно, Лолите.

Все – достойны.