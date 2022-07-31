"Мы переспали": 58-летняя Лолита цветет от счастья после ночи на даче с молодым красавцем

"Везу красавчика на дачу": с кем проводит время помолодевшая Лолита, "Похудевшая Лолита рассказала о молодом любовнике", "Везу красавчика": Лолита уехала на дачу в компании молодого человека" – такие громкие заголовки уже два дня будоражат Интернет. Корреспондент "Дни.ру" позвонил певице и узнал подробности взволновавшей всю страну поездки.

"Красавчик, с которым мы уехали ко мне на дачу в подмосковное Дорохово – мой давний друг, знаменитый звездный дизайнер Игорь Гуляев, ему 53 года, так что, и правда, молодой", – смеется 58-летняя артистка.

"Он не только шьет прекрасную одежду для всего шоу-биза, но еще и большой эстет, и готовит очень вкусно. Какие он тут мне столы накрывает! Кажется, я тут за выходные набрала пару килограммов. А главное, запрещает есть прямо со сковородки, как я люблю", – смеется звезда.

"Пожарить шашлыки, собрать урожай, подрезать кусты, – у нас с Игорем на даче были большие планы, – уверяет Лолита. – Но случилось в итоге то, чего оба меньше всего ожидали – мы переспали!"

Сообщила цветущая от счастья артистка и подробности этого обстоятельства. "Я в последнее время не могла уснуть без снотворного, да и с ним в 7-8 утра все равно была на ногах, Игорь тоже в 9 уже работает обычно, – говорит Милявская. – А тут в деревянном доме на природе, где удивительный воздух, так вдруг сморило, что мы с Игорем разошлись по своим комнатам, а когда утром вышли и встретились, то оказалось, что на часах уже 11 – мы переспали время своего обычного пробуждения на несколько часов!"