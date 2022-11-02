Мечущаяся между двух мужчин Арзамасова огорошила выбором

Молодая мама и вторая жена фигуриста и постановщика Ильи Авербуха актриса театра и кино Лиза Арзамасова успевает и строить карьеру, и сниматься в различных шоу, и воспитывать сына Леву. Некоторыми подробностями своей активной жизни девушка делится в социальных сетях.
В одном из немногочисленных интервью актриса рассказывала, что личный блог для нее — это не место для интимных подробностей и освещения скандалов. У себя на странице Лиза общается со зрителями, приглашает на мероприятия и занимается благотворительностью.
А еще на днях девушка выбирала между двумя российскими дизайнерами. Мечущаяся между двух мужчин художников, Лиза Арзамасова все никак не могла выбрать наряд. Пришлось обратиться за помощью к поклонникам — в социальных сетях она провела опрос, чью же коллекцию выбрать.
В результате, Лиза Арзамасова огорошила всех своим выбором. Для съемки она выбрала твидовый костюм с короткой юбкой и оверсайз пиджаком. Обычно, девушка не носит такие наряды, а предпочитает более сдержанные фасоны. Поклонники, тем не менее, поддержали выбор, ведь всегда хочется увидеть что-то новое на любимой звезде.