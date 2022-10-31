Авербух бросился на Арзамасову с кулаками после истории с изменой

Актриса театра и кино Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух совсем скоро отметят вторую годовщину свадьбы. Пара уже успела стать родителями, и теперь они воспитывают сына Льва.
Встречаются супруги и на работе во время тренировок и съемок шоу "Ледниковый период", новый сезон которого стартовал на Первом канале. Лиза катается в паре с Никитой Кацалаповым, а Илья Авербух, по традиции, работает хореографом проекта.
Последний выпуск "Ледникового периода" стал особенно эмоциональным. Не обошла волна потрясений и пару Лизы и Никиты. После оглашения результатов проката Авербух бросился на Лизу Арзамасову с кулаками — таким жестом он выразил свое восхищение и радость. Сама девушка тоже не скрывала эмоций: как маленькая девочка она подпрыгивала и размахивала руками.
"Мы так искренне радуемся, когда что-то получается, и расстраиваемся, когда что-то не удалось. А ваша поддержка для нас — вдохновение", — написала Лиза Арзамасова своим зрителям.
Илья Авербух в недавнем интервью поделился, как ему повезло с женой. Более того, он заверил, что не допустит никакой истории с изменой в этих отношениях. Он считает, что измена разрушает чувства и самого человека. Судя по всему, совместные проекта только укрепляют его брак с Лизой Арзамасовой.