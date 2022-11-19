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Шоу-бизнес
Работа уборщицей, аборт и жизнь в кладовке: непростая судьба Елены Пресняковой

Работа уборщицей, аборт и жизнь в кладовке: непростая судьба Елены Пресняковой

19 ноября Елена Преснякова отмечает день рождения. Ей исполняется 76 лет.
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Сейчас Елена Преснякова известна как артистка, вокалистка ВИА "Самоцветы", супруга знаменитого Владимира Преснякова-старшего и мама не менее знаменитого Владимира Преснякова-младшего. Певица не только добилась больших успехов в карьере, но и построила крепкую семью. Однако не все знают, что на пути к личному счастью звезде пришлось преодолеть множество испытаний.

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 Елена Петровна Преснякова (Кобзева)

Елена Петровна Преснякова (Кобзева) певица

Елена Кобзева (Кобзева – девичья фамилия Пресняковой – Прим. ред.) появилась на свет в 1946 году и выросла в многодетной семье. Родители будущей артистки много работали, чтобы обеспечивать большую семью, а она всеми силами старалась им помогать. В старших классах школьница подрабатывала уборщицей и разгружала машины с хлебом. Тогда никто и подумать не мог, что она станет звездой.

Елена всегда увлекалась пением, но не собиралась связывать жизнь с творчеством. На сцену ее привел счастливый случай. Однажды девушка увидела объявление о наборе вокалистов и решила пройти прослушивание. В результате она не только прошла отбор в Свердловскую филармонию, но и встретила свою любовь.

Художественным руководителем филармонии оказался обаятельный Владимир Пресняков. Мужчина начал ухаживать за вокалисткой, и вскоре симпатия переросла в роман, а потом и в брак. Увы, совместная жизнь пары не всегда была безоблачной. До свадьбы артистка забеременела и сделала аборт. Теперь Елена сожалеет об этом поступке.

В 1968 году у пары родился единственный сын Владимир. Тогда супругам было всего по 22 года. Молодой семье вместе с малышом приходилось ютиться в кладовке у родителей Елены. Однако трудности скрепили брак Пресняковых еще больше. Они активно работали, чтобы обеспечить себе и ребенку лучшее будущее, и ни разу не задумывались о разводе.

Елена и Владимир Пресняковы счастливы вместе уже больше полувека. Супруги считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Многие называют артистку не только примерной женой, матерью и бабушкой, но и идеальной свекровью. Певица всегда легко находила общий язык с невестками и каждую по-своему любила. Елена Преснякова по-прежнему поддерживает теплые отношения с первой супругой сына Кристиной Орбакайте, а в нынешней невестке Наталье Подольской и вовсе не чает души.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Елена и Владимир Пресняковы. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2022, 09:59 Источник: Новый Очаг ✓ Надежный источник
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