Музыкальную карьеру Елена начала в ансамбле Свердловской филармонии. В 1966 году вышла замуж за Владимира Преснякова. Они вместе работали в ансамбле певицы Гюлли Чохели. В 1973 году Елена выступала в молдавском ансамбле "Норок". С 1975 года входит в состав ВИА "Самоцветы".
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