"Дешево смотрится": перекошенную от пластики Загитову сравнили с 40-летней теткой

20-летняя фигуристка-одиночница и Олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила свою спортивную деятельность. Сейчас в приоритете девушки карьера телеведущей на Первом канале. Вместе с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой она стала ведущей нового сезона телепроекта "Ледниковый период".
Пока на новом поприще Алина Загитова больше сталкивается с критикой, чем с восхищением. Девушка регулярно подвергается критике в соцсетях — многие считают, что быть ведущей шоу "Ледниковый период" у нее не получается. Об этом напоминает RT. Достается фигуристке и в социальных сетях — в комментариях активно обсуждается и внешность Алины, и ее поведение.
Так, под прицел попала недавняя фотография Загитовой. По мнению поклонников, снимок получился неудачным — Алину будто перекосило от пластики. Всему виной оказался фильтр для обработки фото, слишком сильно исказивший лицо девушки. Кроме этого, подписчикам микроблога не понравился новый цвет волос фигуристки.
"Дешево смотрится", "Зачем ты это сделала", "Не идет, не ваше этот блонд", — написали некоторые подписчики. Другие же сравнили Алину Загитову с Лейсан Загитовой, мамой молодой ведущей. По их мнению, 40-летняя тетка выглядит моложе, чем 20-летняя дочь. Тем не менее, фигуристка не намерена обращать внимание на такой негатив в Сети. Она старается оставаться оптимистичной и общаться только с приятными и дружелюбными подписчиками.