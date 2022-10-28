Рвота, понос и толпы врачей: жизнь Алины Загитовой повисла на волоске

В последнее время российская фигуристка Алина Загитова очень много работала. Она вела шоу "Ледниковый период", развивала соцсети и общалась с поклонниками, снималась в откровенных фотосессиях и даже спела песню с молодым исполнителем для соцсетей. Плюс ко всему на нее навалилось много негатива.
Все это сказалось на состоянии спортсменки, судя по всему, она надорвалась, и ее организм ослаб. В своем телеграм-канале Алина Загитова рассказала, что отравилась. Как известно, главные и неизменные спутники отравления всегда рвота и понос. Толпы врачей и капельницы указывают на серьезность ситуации, в которую попала Загитова. Конечно, сама фигуристка пытается геройствовать, но не исключено, что она на волоске.
"Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось. Я отравилась. Но ничего серьезного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше! Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться", – рассказала Алина Загитова.
Фанаты всерьез обеспокоились состоянием Алины Заготовок и пожелали ей скорейшего восстановления и возвращения к работе. Стоит отметить, что если ситуацию пустить на самотек, можно действительно заработать страшные последствия для здоровья, так что опасения россиян небеспочвенны.