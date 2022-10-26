Обнаженная Загитова выступила со своей первой песней

Похоже, фигуристка Алина Загитова решила всерьез начать строить карьеру в шоу-бизнесе, поэтому пустила в ход тяжелую артиллерию в видео обнаженки и откровенных танцев. Впрочем, это стало понятно после того, как заметно похорошевшая Загитова стала ведущей на Первом канале, забросив спорт.
Недавно фигуристка снялась в пикантной фотосессии, где предстала в образе "тотал блэк" с полностью обнаженным плечом. Она принимала откровенные позы и делала манящее выражение лица. Поклонники остались в восторге от увиденного.
На днях Алина Загитова вновь решила удивить фанатов чем-то кроме спорта. Она снялась в ролике с молодым музыкантом. Дуэт настолько удивил поклонников, что они всерьез задумались о начале вокальной карьеры Загитовой. Кто знает, может она повторит успех Ольги Бузовой.
"У Алины появился парень? Какие же они оба красивые", – написали фолловеры.
Ранее победительницу зимних Олимпийских Игр 2018 года в Пхенчхане часто критиковали за картавость и неумение держаться. Однако судя по раскрепощенному поведению Загитовой в ролике, она еще даст жару. В конце концов Загитовой пока всего 20 лет, и она уже наступает на пятки стремительно стареющим российским певичкам, которые нервно курят в сторонке.