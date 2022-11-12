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Шоу-бизнес
Утяшева и Воля вышли на связь после громкого заявления о разводе

Утяшева и Воля вышли на связь после громкого заявления о разводе

Павел Воля и Ляйсан Утяшева вышли на связь в споклонникам. Звездная пара отреагировала на появление слухов о разводе.
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Павел Воля и Ляйсан Утяшева вызывают у многих россиян восхищение как одна из образцовых пар отечественного шоу-бизнеса. При этом даже вокруг них стали появляться многочисленных слухи, в том числе касающиеся развода.

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Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

На протяжении десяти лет комик и гимнастка не выносили проблемы за пределы дома. Любые конфликтные ситуации пара решала вдали от глаз светских обозревателей. Павел и Ляйсан категорически отказывались выносить сокровенное на публику, однако на этот раз звезды не смогли промолчать.

Утяшева и Воля отреагировали на появившиеся в Сети и прессе слухи о том, что их брак распался. Чтобы избавиться от домыслов, им пришлось нарушить свое правило. Знаменитости записали видеообращение на соответствующую тему.

На обнародованных кадрах Воля читает один из заголовков о разводе, не скрывая смех. "Все хорошо", — добавила Ляйсан. "Все хорошо", — подтвердил супруг теледивы. "Я с Харламовым не развожусь", — резюмировал комик.

Напомним, ранее Утяшева выставила в соцсетях фото, на котором ее трудно узнать. Звезда примерила на себя новый экстравагантный образ: яркий черный макияж смоки был подобран под черное платье с мехом. Наряд дополнил черный чокер с розой.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2022, 14:22 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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