Трудно узнать: почерневшую Утяшеву нашли с удавкой на шее

Ляйсан Утяшева после завершения спортивной карьеры не ушла в забытье. Сегодня она ведущая, танцовщица и постановщик собственных шоу. Помимо этого, жена комика Павла Воли ведет свой видео и фотоблог. Своей деятельностью 37-летняя Ляйсан активно делится с поклонниками в социальных сетях.
Так, подписчики Ляйсан Утяшевой нашли ее на страничке почерневшей и с удавкой на шее. На новой фотографии теледиву трудно узнать. Артистка примерила на себя новый экстравагантный образ: яркий черный макияж смоки был подобран под черное платье с мехом. Темные длинные волосы парика она собрала в замысловатую прическу с косами. Образ Ляйсан Утяшевой дополнило необычное украшение на шею — черный чокер с розой в цыганском стиле.
Стилист Надя Иванова предположила, что Утяшева участвует в новом шоу или выходила в таком виде на светское мероприятие. "Как я понимаю, это сценический образ. Либо она является ведущей, либо участницей какой-то программы", — продолжает стилист. В обычной жизни супруга Павла Воли не увлекается таким ярким макияжем и предпочитает собранные волосы.
Эксперт похвалила образ, посчитав его достаточно и уместно ярким для сцены. Не осталась без комплиментов и Ляйсан Утяшева — за смелость в выборе ярких нарядов.