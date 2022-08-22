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Шоу-бизнес
"Руки опускаются": Изменившаяся до неузнаваемости Утяшева откровенно призналась в зависимости

"Руки опускаются": Изменившаяся до неузнаваемости Утяшева откровенно призналась в зависимости

Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о жизни. Выяснилось, что женщина испытывает чувство зависимости.
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Ляйсан Утяшева и Павел Воля – одна из наиболее крепких пар шоу-бизнеса. Несмотря на то, что нередко недоброжелатели пускают сплетни о конфликтах в семье, супруги продолжают доказывать, что в их отношениях царит идиллия. Недавно гимнастка дала интервью журналистам, в котором откровенно призналась в зависимости.

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Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

Как оказалось, Павел для Ляйсан является главным советчиком и примером. "Я зависима от мужа", – признается спортсменка. По ее словам, юморист всегда дает жене мудрые советы и направляет ее в нужную сторону. Именно поэтому порой, загоревшись какой-то идеей, женщина все-таки отказывалась от нее после разговора с возлюбленным. "Порой открывает мне глаза на какие-то вещи", – заявляет брюнетка. Ляйсан говорит, что избранник о ней очень заботится и оберегает, он хочет, чтобы супруга участвовала только в качественных проектах и работала с надежными людьми.

Ляйсан Утяшева – настоящая трудяжка. Она как работает над собственными проектами, так и участвует в различных программах на телевидении. По словам звезды, именно спорт привил ей трудолюбие и стремление к активности. "Конечно, иногда руки опускаются", – призналась гимнастка. Однако она добавила, что спортивные тренировки придают ей сил и по-настоящему лечат.

Напомним, звезда нередко экспериментирует над внешностью. Супруга комика нередко то поправлялась, то сбрасывала вес, то отращивала волосы, то, наоборот, отрезала их. Недавно она предстала перед фанатами изменившейся до неузнаваемости. Так, в микроблог она выложила снимок, на котором показала новую прическу – длинные розовые волосы. Образ женщины произвел настоящий фурор в социальных сетях.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 августа 2022, 09:02
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