"В обычном режиме": что известно о мобилизации богатенького внука Пугачевой

Утром 7 октября появилась информация, что внука Аллы Пугачевой Никита Пресняков угодил под частичную мобилизацию, якобы прямо во время репетиции в Московском Губернском театре. Жена музыканта Алена Краснова опровергла информацию, назвав ее слухами и неправдой.
Разные издания публикуют разную информацию. "Медиа Хабалка" рассказывает о конфликте Преснякова прямо в военкомате, из-за которого он временно не попадает под призыв. В ТГ-канале Никиты Преснякова пиар-служба артиста назвала новость "фейком", сообщает Царьград. "Стархит", ссылаясь на инсайдеров, рассказывает о поспешном отъезде артиста из России в США. Если эта информация окажется правдой, значит внук Аллы Пугачевой сорвал все запланированные концерты и спектакли.
Издание "360" связалось с пресс-службой Губернского театра. "22 сентября, и репетиция, и спектакль прошли в обычном режиме, без происшествий", — рассказали там и добавили, что иной информацией о Преснякове учреждение не обладает.
Напомним, что Никите Преснякову 31 год, он не служил в армии и не проходил какой-либо специальной подготовки. Ранее "Дни.ру" писали подробнее о состоянии богатенького внука Пугачевой. Артист занимается музыкой, играет в театре и снимается в телешоу. За свои старания Никита Пресняков получает неплохие гонорары.