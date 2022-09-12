Спектакли, концерты, кино: Откуда у внука Пугачевой столько денег?

Никита Пресняков дал откровенное интервью, в котором рассказал, откуда у него такие доходы.

В народе говорят, что на детях талантливых людей природа отдыхает. Чего не скажешь о семье Аллы Пугачевой. У нее все сплошь таланты и самородки. Внук Аллы Борисовны Никита Пресняков – супер творческая личность. Он играет в театре, снимается в различных проектах и великолепно поет. Не удивительно, что за такие старания он получает немалые суммы. Конечно, большую роль играет и звездное окружение его семьи. Не исключено, что без таких связей ничего бы не было.

Совсем скоро Никита Пресняков представит на суд поклонников свое новое творение. Помимо возвращения в Московский Губернский театр артист готовит для фанатов новый экспериментальный проект, который непременно порадует.

"Мой театральный сезон уже идет. Мы сыграли спектакль, и 22-го будет еще. В планах сыграть еще в одной постановке... По поводу развлекательных шоу, все зависит от предложений. Если что-то прикольное и интересное, то я всегда за движуху. Ближайшие два месяца буду сосредоточен на написании музыки к фильму "Триггер", – рассказал внук Пугачевой.

Он добавил, что в фильме все два с лишним часа будет звучать только его музыка совместно с гитаристом Романом Арсафесом.