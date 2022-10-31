"Мокрая задыхалась": нелегкая жизнь Семенович резко оборвалась

Чуть больше месяца назад начались съемки шоу "Маска.Танцы". От предыдущих сезонов оно отличается тем, что уровень сложности возрос в геометрической прогрессии: теперь участники не имеют права открывать рот, лишь двигают телом. На головах их, при этом, надеты огромные тяжелые шлемы-маски, в которых сложно не то, что видеть – даже дышать. Среди участников, испытавших такую нелегкую жизнь, были Анастасия Волочкова, Анна Семенович, Шура и многие другие.
Последней раскрытой звездой стала как раз Анна Семенович. Огромная гадюка, в костюме которой и выступала экс-Блестящая, спалилась своими движениями и энергетикой. Как отмечает сама певица, она была уверена, что разоблачит ее Егор Дружинин, который много лет был хореографом "Блестящих". Ан нет – вычислила ее певица Клава Кока, ставшая причиной того, почему жизнь Анны Семенович в шоу "Маска.Танцы" резко оборвалась.
Впрочем, Семенович, наверное была даже рада покинуть шоу: во время съемок она очень тяжело заболела и выступала с кашлем и температурой 38,5. Из-за этого нахождение в маске и костюме было смерти подобно.
"Становилась вся мокрая, задыхалась, не могла сразу после номера разговаривать с жюри", – с досадой отметила Анна Семенович.
Также сложно было, по ее словам, вести тайную жизнь: пришлось хранить секрет об участии в шоу даже от собственной матери. Родительница Анны Семенович буквально пытала ее, но певица смогла сдержаться.