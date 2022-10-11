Откачавшую жир Семенович обрызгали ядом

Внимание к Анне Семенович не угасает. Артистка знает, что и как делать, чтобы оставаться на слуху. С преданными поклонниками она всегда держит связь, делая публикации в социальных сетях. Нередко певица в Сети отвечает на вопросы подписчиков, даже на каверзные и провокационные.
Например, недавно одна из интернет-пользовательниц спросила у Семенович, учится ли та вокалу или раскрывает рот под фонограмму. Такой вопрос показался артистке возмутительным, поэтому она поспешила поставить на место подписчицу. "Вам тоже будет вести, если вы немного меньше будете брызгать в людей ядом", – съязвила Анна.
Обрызганная ядом Семенович все-таки ответила на вопрос. Она заявила, что занимается вокалом регулярно. Мол, это то же самое, что и тренировка мышц в спортзале, только занятия на связки. "И под фанеру я не пою", – отрезала экс-участница некогда популярной группы "Блестящие".
Напомним, Семенович входила в состав "Блестящих" с 2003 по 2007 годы. После ухода из группы певица порадовала поклонников сольными хитами. Среди известных песен артистки – "Хочешь", "Секси бомбочка", "Хочу", "Мани бой".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что благодаря откачке жира Анне Семенович удалось уменьшить руки и убрать второй подбородок.