Огненная красотка: Семенович в нижнем белье рассказала о молодом поклоннике

Недавно в своем микроблоге певица Анна Семенович рассказала, что успела простудиться. Чтобы не проводить время просто так, она устроила интерактив с подписчиками. Поклонники задавали звезде вопросы, а она отвечала на них. Так, общественность увидела новые фотографии и узнала подробности личной жизни Семенович.
Например, один из поклонников предложил Анне пожениться. На этот вопрос экс-солистка "Блестящих" поделилась фотографией в откровенном купальнике и уточнила, потянет ли мужчина такую огненную красотку.
А на фоне фотографии в нижнем белье Семенович дала совет подписчику, влюбленному во взрослую женщину. "Ничего не делать, влюбиться и любить", — написала певица.
Самыми интересными стали, конечно, вопросы про будущего мужа Анны Семенович. Один из поклонников спросил, что Анна будет делать, если будущий муж окажется на 24 года младше. Девушка ничуть не смутилась такому вопросу и спокойно рассказала о молодом поклоннике: если такое произойдет, Анна купит ему соску. Для поддержания атмосферы шутки Семеновичу прикрепила фотографию милого малыша.
Фанаты пожелали Анне скорейшего выздоровления и пригласили ее в разные города России с концертами.