Еврейское семя: двойняшкам иноагента Галкина выдали израильские паспорта

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России.



Большинство из уехавших русских вернулись на историческую родину, поскольку определили у себя еврейские корни. Среди них – финансируемый Украиной иностранный агент Максим Галкин, мать которого – чистокровная еврейка. А теперь жена опального юмориста тоже получила синий израильский "даркон" – паспорт.

Паспорт ей был выдан в Иерусалиме пока только на год – с 22 мая 2022 года по 21 мая 2023 года. Это правило действует для всех новых репатриантов – первый паспорт имеет ограниченный срок действия. Причем при репатриации выдача документа происходит строго после истечения трех месяцев пребывания в Израиле. Из этого следует, что документы на израильское гражданство Пугачева подала еще в феврале.

Как говорят друзья Пугачевой, при содействии Министерства алии и интеграции Израиля — одном из правительственных ведомств, отвечающих за реализацию государственной политики в области иммиграции – совсем недавно паспорта были выписан и детям российской певицы. Елизавета Максимовна и Гарри Максимович Галкины (рождены 18 сентября 2013 года) теперь тоже – новые граждане Израиля. Как-никак, они были рождены суррогатной мамой от еврейского семени.

По законам Израиля, лицо, не достигшее совершеннолетия, не имеет права на самостоятельную подачу заявления о предоставлении ему загранпаспорта. Такая заявка может быть принята только от отца или матери. При этом несовершеннолетний обязан присутствовать при оформлении прошения на даркон. Заграничный паспорт выдается детям не более чем на 5 лет. Лица, младше 14 лет, получают документ с максимальным сроком действия, а старшего возраста – в зависимости от количества лет, оставшихся до достижения совершеннолетия (18 лет).