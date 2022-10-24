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Шоу-бизнес
"Облысевшая, мокрая вся": обалдевшая Канделаки сорвалась на крик

"Облысевшая, мокрая вся": обалдевшая Канделаки сорвалась на крик

Тина Канделаки поделилась новым постом в социальных сетях.
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Ведущая и журналист Тина Канделаки известна зрителям по программам "Самый умный" и "Хорошие песни". Ранее, она работала на телеканале СТС, а сейчас ее деятельность связана с каналом ТНТ.

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 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

Помимо основной работы, Тина Канделаки ведет и блог в социальных сетях. Там она делится рабочими новостями, планами на будущее, а также рассуждает на общественно-значимые вопросы. В комментариях подписчики вместе с Тиной обсуждают события и нередко вступают в яркие споры.

Вот и на днях дискуссия развернулась вокруг видео Владимира Зеленского. Тина Канделаки так обалдела от ролика, что, можно сказать, сорвалась на крик в своей публикации. Прямо звезда не стала выражаться, но подписчикам ярко намекнула на отношение к именитому бунтарю.

"Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжеточка. Облысевшая, мокрая вся и смешная, как Вы...", — процитировала обалдевшая ведущая стихотворение Александра Вертинского. Оно было написано в 1916 году.

Ранее Тина Канделаки предложила подписчикам проголосовать, какой стиль в одежде им больше нравится: прогрессивный западный или консервативный азиатский. Чтобы выбор был нагляднее, она приложила два видеоролика с уличными моделями.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Тина Канделаки. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
24 октября 2022, 12:08 Источник: Телеграм-канал Тины Канделаки • Требует проверки
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