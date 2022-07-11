"У меня будет ребенок!": 46-летняя Канделаки поделилась радостью

Продюсер Тина Канделаки активно общается с поклонниками и рассказывает интересные факты из своей жизни. Недавно она вляпалась в скандал с группой "Би-2". Музыкантов освистали на выступлении в финале суперкубка, после чего Тина не смогла промолчать.
После случившегося Канделаки заявила, что ей стало понятно истинное отношение россиян к спецоперации на Украине. Она была уверена, что реакция фанатов связана с тем, что музыканты "Би-2" не поддерживают ее.
А на днях Тина Канделаки снова удивила фанатов своими рассуждениями в соцсетях. Она рассказала о том, что ее внешность сравнивают с кумиром ее детства.
"Подписчики пишут, что я вылитая Мартиша Адамс. Не скрою, в детстве она меня вдохновляла. Помните, как она обратилась к Гомесу: "Гомес, прекрасная новость. У меня будет ребенок. Прямо сейчас!" Чтобы вам также везло с мужчинами, как повезло Мартише и мне.)" – написала Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
Стоит отметить, что в свои 46 лет Тина Канделаки действительно выглядит очень молодо. Ведущая часто хвастается в соцсетях свежими образами и не стесняется показать себя во всей красе.