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Шоу-бизнес
"У меня будет ребенок!": 46-летняя Канделаки поделилась радостью

"У меня будет ребенок!": 46-летняя Канделаки поделилась радостью

Тина Канделаки умна и остра на язык. Вместе с тем ведущая и продюсер еще и обладает интересной внешностью, о чем постоянно напоминает фанатам.
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Продюсер Тина Канделаки активно общается с поклонниками и рассказывает интересные факты из своей жизни. Недавно она вляпалась в скандал с группой "Би-2". Музыкантов освистали на выступлении в финале суперкубка, после чего Тина не смогла промолчать.

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 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

После случившегося Канделаки заявила, что ей стало понятно истинное отношение россиян к спецоперации на Украине. Она была уверена, что реакция фанатов связана с тем, что музыканты "Би-2" не поддерживают ее.

А на днях Тина Канделаки снова удивила фанатов своими рассуждениями в соцсетях. Она рассказала о том, что ее внешность сравнивают с кумиром ее детства.

"Подписчики пишут, что я вылитая Мартиша Адамс. Не скрою, в детстве она меня вдохновляла. Помните, как она обратилась к Гомесу: "Гомес, прекрасная новость. У меня будет ребенок. Прямо сейчас!" Чтобы вам также везло с мужчинами, как повезло Мартише и мне.)" – написала Тина Канделаки в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что в свои 46 лет Тина Канделаки действительно выглядит очень молодо. Ведущая часто хвастается в соцсетях свежими образами и не стесняется показать себя во всей красе.

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Тина Канделаки. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 11 июля 2022, 09:27 Источник: "Телеграм" • Требует проверки
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