Униженная Собчак смешала с грязью любителя "задних" утех Баскова: Ловелас-п***

Кажется, есть в этом мире хоть что-то неизменное. Например, скандально известная журналистка, которая ругается в социальных сетях с очередной своей жертвой. С кем только не воевала блондинка: с Сергеем Шнуровым, Тиной Канделаки, Максимом Галкиным. А теперь пришла пора Николая Баскова.
Хотя на этот раз зачинщиком публичной грызни стала не блондинка, а золотой голос России. Его не на шутку задело то, что супруга Константина Богомолова нелицеприятно высказалась в адрес Олега Газманова, раскритиковав ее творчество. В итоге народный артист уколол обнаглевшую журналистку оскорбительными стихами, таким образом публично унизив светскую львицу.
Ну, а она, ожидаемо, не дала себя в обиду. Блондинка не упустила возможности и, можно сказать, смешала с грязью своего обидчика: сначала раскритиковала "незатейливую" рифму, а потом иронично предложила Николаю Баскову порадовать народ новыми шедеврами.
"С какой-нибудь затейливой рифмой типа "ловелас-п***", – с иронией посоветовала журналистка.
Не ясно, почему в своем ответе золотому голосу России она использовала мат, которым обычно называют людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Впрочем, о певце давно ходят подобные слухи. К слову, недавно Рустам Солнцев заявил, что Николай Басков является любителем "задних" утех.