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Шоу-бизнес
Болезнь скрыть не удалось: страшный секрет Малахова стал достоянием общественности

Болезнь скрыть не удалось: страшный секрет Малахова стал достоянием общественности

Андрей Малахов, отличающийся разговорчивостью на экране, хранит молчание во всем, что касается личной жизни.
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Чуть больше года назад с внешним видом Андрея Малахова начали происходить метаморфозы, которые не могли не обеспокоить его поклонников. Колебания веса, затем и вовсе появление парика ввергли зрителей в шок: стали даже появляться предположения, что у телеведущего рак.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Одной лишь фразой Малахов мог положить конец бурлившим сплетням, но он предпочитал хранить молчание. Появлялся, при этом, на публике в различных париках, что заставляло людей шушукаться с удвоенной силой.

Парик? Свои волосы, которые быстро растут? Неудачная стрижка? От миллиона возникших вопросов у поклонников передачи "Пусть говорят" голова шла кругом. А добавьте к этому еще молчание самого виновника инфоповодов... Немудрено, что потребовалась помощь экспертов.

Стилист Нина Селютина помогла поставить точки над "и" в этом вопросе. По словам девушки, даже за самым дорогим париком Андрею Малахову скрыть свою болезнь не удалось: она стала достоянием общественности. Ей, как профессионалу, накладка сразу бросилась в глаза.

"Бакенбарды растут в другую сторону", – раскрыла стилист страшный секрет Малахова. От глаз профессионала болезнь волос скрыть не удалось.

К сожалению, пока не известно, что именно стало причиной проблем с волосами у Андрея Малахова. Но рано или поздно мы с Вами все узнаем.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 октября 2022, 13:55 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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