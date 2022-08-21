Потерял последнюю надежду: страдающий Малахов отказался от парика

Андрей Малахов носил парик после химиотерапии или неудачной стрижки?

Последнее десятилетие Андрей Малахов наживал завистников своим цветущим внешним видом. Но теперь все они могут с облегчением выдохнуть: от стильного красавчика с роскошной шевелюрой не осталось и следа.

Год назад телеведущий начал шокировать телезрителей кардинальными переменами в своей внешности: он то набирал, то сбрасывал вес, а затем и вовсе нацепил парик. Поклонники в ужасе схватились за головы: неужели у Андрея Малахова рак?

Ведущий телепрограммы "Прямой эфир" не давал никаких комментариев, а на все вопросы отшучивался, чем сводил фанатов с ума. Малахов мог бы одним словом заткнуть всех, однако предпочитал мутить воду.

Вчера, 20 августа, гости фестиваля здоровья в Обнинске смогли своими глазами увидеть измученного Андрея Малахова. Телеведущий приехал на мероприятие без парика: потерял всякую надежду скрыть им свою неудачную стрижку.

Горе-парикмахер, которому доверил свою голову Андрей Малахов, обкорнал его по полной: волосы торчат во все стороны и совершенно не поддаются укладке. Потребуется еще очень много времени, чтобы исправить эту оплошность. Гости фестиваля отметили, что Андрей Малахов выглядел очень уставшим и, возможно, страдает из-за неудачной прически.

Напомним, не так давно телеведущий отдыхал в окрестностях Апатитов. Мужчина засветил на камеру свой вялый сморчок.