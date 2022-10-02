Собчак рвет и мечет из-за тайного отъезда Андреевой из России

Екатерина Андреева сегодня утро вылетела в Стамбул. Очевидцы сфотографировали телеведущую у стойки регистрации авиакомпании Аэрофлот.
Новостью поделилась в своем Телеграм канале Ксения Собчак. В посте, сопровождающем фотографию, она задалась вопросом: почему передвижения Екатерины Андреевой не сопровождаются таким пристальным вниманием прессы?
Ксения удивлена, что нигде до сих пор не появились статьи об эммиграции, где журналисты гадают: вернется или нет Екатерина в Россию. Напомним, недавнее посещение Ксенией Собчак одного из визовых центров Москвы вызвало истерику в соцсетях. Ее попытались улучить в намерении эмигрировать в другую страну.
"Я в России, я со своей Родиной", – вынуждена была заявить Ксения, чтобы успокоить взволнованную общественность. Как подмечает сама Собчак, в свете последних событий ей приходится постоянно комментировать слухи об эмиграции.