"Пора сваливать!": пойманную с пожитками Собчак пнули далеко и надолго

Ксению Собчак на днях заметили возле консульства Израиля в Москве. Пойманную с пожитками телеведущую засекли видеокамеры. На записи наблюдения видно, как люди похожие на Ксению Собчак, Максима Виторгана и Платона Виторгана заходят в здание. Спустя некоторое время к ним присоединяется кто-то, похожий на Константина Богомолова, Дарью Мороз и их дочь Анну.
Первое, что приходит в голову: вся большая семья пришла, чтобы оформить документы для переезда в Израиль. Напомним, дед Ксении Анатольевны был евреем, поэтому она может уехать на ПМЖ по программе репатриации. А все, прибывшие с ней в посольство, могут рассчитывать на получение гражданства по причине "Объединение семьи".
И СМИ и простые обыватели гадают: собирается ли Собчак переезжать в Израиль? Таким вопросом задалась и популярный блогер Лена Миро. Она, однако, пришла к выводу: "Даже если Собчак хочет уехать, кого это по большому счету волнует?"
С ней в потоке единодушия слились комментаторы поста. Пойманную с пожитками Ксению Собчак унизили незнакомцы, некоторые из которых "в рожу обещают плюнуть".
"Сделала деньги – пора сваливать!", "Испугалась призыва в кавалерию?" - пнули далеко и надолго экс-звезду "Дома-2".
Ксения Собчак, однако, опровергает такие догадки: убеждает, что она остается со своей Родиной "и в горе, и в радости".