Совесть мучает безутешного Преснякова каждую секунду: Виноват

Владимир Пресняков развёлся с Кристиной Орбакайте когда их общий сын Никита был совсем ребенком. Несмотря на то что после развода отец старался проводить максимальное количество времени вместе с сыном, Владимира Преснякова все равно мучает совесть. Мужчина уверен, что должен был проводить с сыном гораздо больше времени. Каждую секунду
его жизни, считает он, надо было отдавать мальчику.
Осознал это он лишь сейчас, когда стал полностью вкладываться в воспитание двоих детей, которых родила ему певица Наталья Подольская. ”Виноват. Буду замаливать эти грехи“, – сокрушается безутешный Пресняков.
Теперь Владимир Пресняков старается дать своему уже взрослому сыну максимальное количество качественного общения: каждый раз, когда отец и сын встречаются, они сразу же обнимаются. Дорога им каждая минута общения.
В отличии от Владимира, который жалеет о потерянных годах, Никита относится к прошлому более филосовски. Отец всегда был на расстоянии телефонного звонка и мог помочь советом, либо подкинуть денег на карманные расходы.