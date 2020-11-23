Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Театральная жизнь в Москве не замирает, несмотря на все ограничения. О самых интересных спектаклях читайте в традиционном обзоре "Дни.ру".



ДЕТЯМ

"Звезда по пути в Вифлеем"

Известная каждому история Рождества рассказана по-новому – современным художественным языком, понятным и детям, и взрослым. Спектакль создан в традициях рождественского вертепа – праздничного домашнего представления для самых близких. Чтобы почувствовать ощущение рождественского чуда, не обязательно ждать Рождество. Эта мудрая праздничная история актуальна независимо от времени года и всегда подарит радость, любовь и красоту, даст повод задуматься о смысле бытия.

Театр кукол Образцова, 27 ноября.

ПРЕМЬЕРА

"Легенда о Хромоножке"

Режиссер Владимир Бельдиян выпускает спектакль по пьесе норвежского писателя и драматурга Бьёрнстьерне Бьёрнсона, написанной по мотивам древнеисландских саг. Действие разворачивается в Норвегии, где во времена викингов борются огонь и вода, камни и ветер, страсть и милосердие, христианство и язычество. И в центре этой битвы – человек. В ролях : Мария Волкова, Полина Чернышова, Екатерина Крамзина,Евгений Кравченко, Антон Лызо, Денис Самойлов, Анастасия Жданова, Лада Чуровская, Денис Бондаренко и другие

Новая сцена театра имени Евг. Вахтангова, 30 ноября и 1 декабря.



КОМЕДИЯ

"Дикарка"

Комедию о новом времени, вечных ценностях и внутренней свободе, написанную Александром Островским в соавторстве с Николаем Соловьевым, поставил режиссер Юрий Иоффе. Действие спектакля разворачивается в дворянской усадьбе XIX века, где все говорит о былом величии хозяев: некогда роскошный дом, парадный вход которого уже начинает зарастать травою. Сюда из Парижа приезжает немолодой наследник рода Ашметьевых Александр. Приезжает с намерением вскоре вновь отправиться в Европу, заполучив необходимые средства для веселой и беспечной жизни вдали от деревенской российской скуки. Но его смиренная супруга, дабы удержать мужа при себе, не находит ничего лучшего, чем влюбить его в молодую свободолюбивую красавицу-соседку – в "дикарку" Вареньку...

Театр имени Вл. Маяковского, 29 ноября и 6 декабря.

АБСУРД БЕЗ ТРУДА

"Лысая певица"

Тонко, остроумно, точно, дерзко, свежо – именно такими эпитетами можно описать новый спектакль Екатерины Половцевой по пьесе Эжена Ионеско. Доведенная до абсурда ситуация разыгрывается блестяще. Здесь продумана каждая деталь, поэтому полуторачасовой спектакль превращается в маленький шедевр. Причудливые декорации, "живые" часы, пожар – зрители только успевают ахать. Но при этом важно следит за текстом, который только на первый взгляд кажется потоком сознания, рожденном при прочтении словаря иностранных слов и выражений.

РАМТ, 3 декабря.

МЮЗИКЛ

"Красный Моцарт"

В год 120-летия со дня рождения и 65-летия со дня смерти самого популярного советского композитора Исаака Дунаевского Московский Художественный академический театр им. М. Горького выпускает премьеру спектакля "Красный Моцарт". Центральный персонаж постановки – музыкант-самородок Дуня Воробей, удивительно похожий на реального композитора. Другие герои представляют музыкальный ареопаг СССР условных тридцатых годов прошлого века – великих композиторов советской эпохи, в равной степени зависимых как от воли Вождя, так и от прихотей работников условного дома творчества, где они собрались. Но, безусловно, главный герой спектакля – гениальная музыка Дунаевского в исполнении замечательного оркестра, выдающихся певцов, актеров МХАТ и приглашенных звезд.

МХАТ им. Горького, 4 декабря.