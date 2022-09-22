"Возвращаюсь": бывшая любовница Преснякова сделала трудный выбор

У певицы Лики Стар в 90-х случился короткий роман с Владимиром Пресняковым-младшим. Пикантности ситуации добавляло то обстоятельство, что Пресняков в это время был с Орбакайте. И Пугачева, узнавшая про связь с Ликой, перекрыла Стар многие дороги. Сегодня певица известна в основном громкими заявлениями



После 24 февраля у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Ингеборга Дапкунайте уехала в Брюссель. Чулпан Хаматова выбрали Ригу. Татьяна Лазарева (Минюст России признал ее иноагентом) теперь делает антироссийские заявления из Испании.

Уезжала из родных палестин и Лика Стар. Судя по ее постам в запрещенных в России социальных сетях, она развлекалась где-то на далеких морях и океанах.

Но теперь, когда страна находится перед лицом испытаний, бывшая любовница Преснякова не может оставаться вдалеке от Отчизны. Это как у Анны Ахматовой: "Нет, не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был..."

"Сегодня я долго думала обо всем и поняла главное – возвращаюсь в Москву, – рассказала Стар. – Думаю, правильно будет мне быть на Родине со своими близкими и друзьями. Как бы не складывалась ситуация, я – русская и буду на своей Родине".

Ее позиция и гражданская смелость заслуживают уважения.