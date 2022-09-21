"Я тебе оторву твой писюн!": Пресняков приобщил крошку-сына к пенису и вагине

Владимир Пресняков рассказал о сексуальном воспитании детей.

Российский певец Владимир Пресняков более 16 лет счастлив в браке с коллегой по цеху Натальей Подольской. Пара считается одной из самых гармоничных и недавно обзавелась еще одним наследником. Теперь в семье двое сыновей – Артемий и Иван. Для Преснякова младший сын стал третьим ребенком, у него также есть сын Никита от бывшей возлюбленной Кристины Орбакайте.

В недавнем интервью в Москве на презентации ютуб-шоу Натальи Подольской Владимир Пресняков раскрыл секрет семейного счастья. Он признался, что часто шутит со своей женой. Юмор помогает им справляться с перипетиями, отмечает Пятый канал.

"Мы только этим и занимаемся. Мы так выросли и не можем быть серьезными. Когда у нас что-то говорят о серьезности, мы уходим просто", – отметил Пресняков. Гипнотерапевт Марк Бартон стал гостем ютуб-шоу Подольской, и он поддержал такой подход к семейной жизни.

В своем шоу Подольская заявила, что сексуальное воспитание ребенка нужно начинать с дошкольного возраста. И Пресняков частенько занимается половым воспитанием со своим сыном Артемом. Певец уже приобщил дитя к информации о половых органах с помощью книги.

"Он знает, что такое пенис, вагина. У него это сидит уже в подкорке. Он не будет как я. Мы подглядывали за старшими в бане в классе третьем", – отметил развратник Пресняков.

По словам гипнотерапевта Марка Бартона, за такие действия мальчиков не надо ругать. "Нельзя кричать: я тебе оторву твой писюн!" – отметил врач. Он разделяет позицию Владимира Преснякова. По словам специалиста, всем детям интересно посмотреть на отличия людей. Эксперт уверен: на этом не стоит акцентировать внимание, чтобы не травмировать ребенка.