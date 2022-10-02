Рудковская раскрыла покупателя замка Пугачевой: Отличное приобретение

Алла Пугачева продает семейный замок, расположенный в деревне Грязь. Сделку прокомментировала Яна Рудковская, которая также рассказала о покупателе элитной недвижимости.



В последние месяцы Алла Борисовна вместе с семьей много путешествовала: попробовала пожить и в Латвии, и в Израиле. Накануне, как уже писали Дни.ру, стало известно о том, что Примадонна решила насовсем перебраться за границу.

К выводу такому подтолкнуло то, что Пугачева запросила и увезла из России все школьные документы, табели и грамоты своих младших детей. Кроме того, на продажу был выставлен и элитный особняк в деревне Грязь, в котором проживали Пугачева с мужем и детьми.

Пару дней назад Примадонна в очередной раз улетела в Израиль. По слухам, она приезжала в Подмосковье именно для того, чтобы забрать документы и продать замок.



Об особенностях недвижимости и личности покупателя рассказала Яна Рудковская. По мнению продюсера, цена в 1 миллиард даже занижена, ведь "внутреннее убранство – выше всяких похвал", а окружает особняк "потрясающая огромная территория", на которой даже построен собственный театр.



Про покупателя такого дорогостоящего особняка Яна Рудковская также рассказала. Она считает, что это вряд ли будет представитель шоу-бизнеса: они уже владеют большим количеством квартир и домов. Скорее всего, дом Примадонны купит какой-нибудь бизнесмен. Для него этот замок станет как "сувенир на память". Те, кто связаны с большими деньгами поймут, что такое приобретение – отличное вложение средств, ведь построен он надежно, а значит простоит "не одну сотню лет" и позволит выручить даже больше миллиарда в случае продажи.