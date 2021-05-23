Много чести: Пугачева проигнорировала важное событие

Торжество Влад Пугачев и его супруга Гузель решил провести в Храме всех святых на Соколе.
Девочку назвали Аллой в честь примадонны. Многие родственники отмечают, что ребенок похож на знаменитую тетю, даже в такой маленьком возрасте.
На церемонию пригласили звезд отечественного шоубизнеса и саму Пугачеву. Но певица решила не приходить на крестины и остаться дома. Среди гостей можно было встретить телеведущую Анну Калашникову и других.
"Уверена, что девочку ждет большое будущее, главное – пусть будет здорова и счастлива", – прокомментировала рождения ребенка Калашникова.
Новорожденная Алла – внучка родного брата Аллы Пугачевой, который трагически скончался в 60 лет. После смерти отца на протяжении долгого времени примадонна помогала Владу финансово и морально. Примечательно, что нынешняя жена Влада вплоть до регистрации брака не знала о том, из какой семьи возлюбленный. Сперва Гузель даже не поверила. По ее словам, Влад очаровал ее добротой и заботой.
Напомним, что на днях внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков устроил костюмированную аниме-вечеринку в доме бабушки в честь своего юбилея. На празднование пришли российские медиа-персоны. Сам именинник выбрал наряд персонажа Пейна из японского мультфильма "Наруто".
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