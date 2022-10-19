"Я успела": Примчавшая домой Подольская застала подлого изменщика Преснякова за утехами

Наталья Подольская засняла своего мужа в удачный момент.

Поклонники наблюдают за жизнью знаменитого семейства с удовольствием: музыкальные родители воспитывают детей и живут в настоящей гармонии! Однако такая идеальная картинка в этих отношения была не всегда. Вспоминается время, когда Владимир Пресняков еще жил с Кристиной Орбакайте, но при этом не отказывал в удовольствии проводить время с будущей женой. Тогда Наталье Подольской надоели подлые измены певца, и он получил пинок за дверь.

Хотя это был весьма истеричный поступок, он однозначно продвинул отношения звездной пары. Они наконец-то избавились от недомолвок и интриг, а взамен получили то, что имеют сейчас – настоящее счастье. Неудивительно, что постоянно занятая работой артиста так спешит домой, чтобы поскорее увидеться с любимым мужем и сыновьями – Иваном и Артемием.

Накануне Наталья Подольская поделилась с поклонниками забавным, но в то же время трогательным домашним видеороликом. Как оказалось, примчав домой, она застала Владимира Преснякова за по-настоящему детскими утехами.

"Сегодня я успела домой практически после ужина", – поделилась артистка.

А глава семейства после трапезы вместе со старшим сыном наслаждался игрой на телефоне. Между двумя самыми любимыми мужчинами звезды развязалось целое соревнование – кто же победит? В итоге выиграл 7-летний Артемий, а после исполнил победный танец, который Наталья Подольская тоже успела заснять.