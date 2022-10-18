Рассечение от падения: изуродованную Подольскую не удалось спасти

Популярная российская исполнительница Наталья Подольская ведет довольно-таки активный и открытый образ жизни. Сегодня она занимается не только воспитание детей, но и принимает участие в различных проектах. Так, супруга Владимира Преснякова снимается новом сезоне шоу "Ледниковый период" на Первом канале.
В паре с артисткой в грандиозном проекте участвует также опытный фигурист Дмитрий Соловьев. Однако, несмотря на присутствие рядом профессионалов, выпускницу "Фабрики звезд" не удалось спасти от серьезных травм.
Наталья Подольская изуродовала себе лицо на репетиции еще в самом начале очередного сезона ледового шоу. Из-за неудачного падения звезда поп-сцены сильно ударилась об лед, в результате чего рассекла себе подбородок.
Певицу экстренно госпитализировали в больницу. Помочь жене Владимира Преснякова избавиться от последствий опаснейшей травмы смогли врачи. Медикам пришлось наложить швы на лицо музыканта.
Меж тем, Наталья Подольская приняла решение продолжить участие в проекте "Ледниковый период". Об этом она рассказала в интервью порталу Starhit. Артистка подчеркнула, что ей пришлось десять дней проходить со швами. Однако певице не повезло дважды. После возвращения она вновь пострадала на репетиции, столкнувшись с другими участниками, но обошлось уже без травм.