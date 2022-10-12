На себя не похожа! Синюшную Орбакайте нашли проколотой насквозь после жуткой грызни с Пугачевой

Народ активно наблюдает за отношениями знаменитых матери и дочери. Стоит признать, что в их жизни не всегда была тишь да гладь. В одном из интервью Кристина Орбакайте описывала жуткую грызню, которую она учинила со своей родственницей еще в детстве. Тогда будущая звезда наотрез отказывалась надевать шапку, а Алла Пугачева в гневе стала бросать в нее разные предметы.
Благо, сейчас все неурядицы в прошлом: кажется, что мать и дочь души друг в друге не чают. Хотя в последнее время они все чаще находятся вдали друг от друга – из-за нескончаемых перемещений Примадонны. Ну, а Кристине Орбакайте, кажется, не до путешествий. Она вечно занята работой, принимая участие в разных проектах.
И речь идет не только о концертах или появлении родственницы Аллы Пугачевой на телевидении. Нередко знаменитая блондинка попадает в объектив камер во время фотосессий, примеряя на себя интересные образы.
Вот и на этот раз поклонники Кристины Орбакайте нашли ее в студии. На странице артистки в социальных сетях появился снимок, на котором она на себя не похожа! Настолько непривычно видеть ее в амплуа восточной женщины. На звезду надели кимоно, отчего ее тело буквально стало синюшным. А волосы собрали в пучок, который прокололи насквозь двумя палочками.
Какова была цель фотосессии, остается только догадываться. Но одно ясно точно: своих фанатов таким интересным преображением дочь Аллы Пугачевой явно удивила!