Сбежала с наследством Моисеева: Орбакайте выследили в Крыму

Кристина Орбакайте пропала сразу после похорон Бориса Моисеева. СМИ и поклонники стали гадать, куда же делась женщина, получившая от покойного артиста поистине королевский подарок: шикарную квартиру в Юрмале.
Некоторые подумали, что Кристина сбежала с наследством Моисеева: сразу же переехала в подаренную латвийскую квартиру, подальше от всех скандалов, связанных с ее семьей. Кроме того, она ведь могла, по мнению пользователей интернета, уехать в Израиль к Алле Пугачевой, либо же и вовсе в Америку. Продюсер Дмитрий Ашуров даже предположил что женщина заболела или переживает трагедию после потери близкого человека.
Фотография, выложенная Кристиной Орбакайте в своем блоге, заставила сплетников замолчать: певица нашлась, она находится в Крыму. Прилетела на полуостров, чтобы дать концерт в отеле Mriya Resort & SPA и порадовать поклонников своими хитами, уже ставшими классикой.
Выглядит сбежавшая из Москвы наследница здоровой и свежей, но в глазах все равно заметна грусть: мало кому удастся за такой короткий срок оправиться от потери старого друга. Борис Моисеев относился к Кристине Орбакайте как к дочери, которой у него никогда не было: баловал и возил с собой на гастроли.
"Провел со мной много прекрасных дней", – с теплом вспоминает Кристина Орбакайте, которую выследили в Крыму.